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Yağmur Geri Geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağmur ile orta kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Yağmur Geri Geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağmur ile orta kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:11
Yağmur Geri Geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın çok bulutlu ,yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer saatte 20-40 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyen merkez, bölgesel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar değişimleri konusunda uyardı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYağmurHAVA DURUMU
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