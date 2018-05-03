Yağmur Geri Geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın çok bulutlu ,yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer saatte 20-40 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyen merkez, bölgesel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar değişimleri konusunda uyardı.