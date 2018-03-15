YAĞMUR GELİYOR MU?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu;Adıyaman, Malatya,Elazığ öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı,Tunceli ve Bingöl'de ise sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Söz konusu açıklamada, sıcaklıklarda 1-3 derece düşüş beklendiği belirtilirken, rüzgarların güneyli yönlerden hafif,orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi beklendiği de ifade edildi. busabahmalatya.com