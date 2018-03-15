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YAĞMUR GELİYOR MU?

Meteoroloji, Malatya'da yağmur beklendiğini bildirdi.

YAĞMUR GELİYOR MU?

Meteoroloji, Malatya'da yağmur beklendiğini bildirdi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 10:25
YAĞMUR GELİYOR MU?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu;Adıyaman, Malatya,Elazığ öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı,Tunceli ve Bingöl'de ise sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.
Söz konusu açıklamada, sıcaklıklarda 1-3 derece düşüş beklendiği belirtilirken, rüzgarların güneyli yönlerden hafif,orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi beklendiği de ifade edildi. busabahmalatya.com 

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YağmurMalatya Da Hava Durumu
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