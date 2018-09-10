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Yağmur geliyor

Malatya’da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kentin kuzey ve güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın görülmesi bekleniyor.

Yağmur geliyor

Malatya’da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kentin kuzey ve güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın görülmesi bekleniyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:14
Yağmur geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın genel olarak parçalı çok bulutlu, Tunceli, Malatya'nın kuzey ve güney kesimleri ile Elazığ'ın güney kesimlerinin Pazartesi sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların batı ve güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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YağmurMalatya
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