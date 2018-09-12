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Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:07
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette; gök gürültülü yağış esnasında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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