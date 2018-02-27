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Malatya
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YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya, önümüzdeki günlerde yağmur yağışlarını görecek.tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya, önümüzdeki günlerde yağmur yağışlarını görecek.

YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya, önümüzdeki günlerde yağmur yağışlarını görecek.tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya, önümüzdeki günlerde yağmur yağışlarını görecek.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:35
YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın çok bulutlu,gece saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayarak yağışlı havanın etkisine gireceği bekleniyor. Yağışların; bölge genelinde aralıklı yağmur,Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.Güncel meteorolojik uyarının ise bulunmadığı ifade edildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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