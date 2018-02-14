YA ÇOCUKLAR DIŞARIDA OLSAYDI!

BUSABAH Whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntülerde, tehlikelere davetiye çıkaran anlar ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde bir araç Sümer İlköğretim Okulu’nun önünde hızla ilerliyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç bir pikaba çarparak durabiliyor. Öğrencilerin ifadelerine göre, araçta yüksek sesle müzik dinleniyordu. Müziğin sesi dersliklerdeki öğrencilere kadar gidiyordu.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar bu tür araçların hızlı bir şekilde okulun önünden geçtiğini ve tehlikelere davetiye çıkardığını belirterek, durumdan şikayetçi olduklarını söylüyorlar.busabahmalatya.com