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YA ÇOCUKLAR DIŞARIDA OLSAYDI!

Malatya’da, Sümer İlköğretim Okulu’nun önünde bir aracın aşırı hızlı bir şekilde ilerlemesi ve kazaya sebebiyet vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

YA ÇOCUKLAR DIŞARIDA OLSAYDI!

Malatya’da, Sümer İlköğretim Okulu’nun önünde bir aracın aşırı hızlı bir şekilde ilerlemesi ve kazaya sebebiyet vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:46
YA ÇOCUKLAR DIŞARIDA OLSAYDI!

BUSABAH Whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntülerde, tehlikelere davetiye çıkaran anlar ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde bir araç Sümer İlköğretim Okulu’nun önünde hızla ilerliyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç bir pikaba çarparak durabiliyor. Öğrencilerin ifadelerine göre, araçta yüksek sesle müzik dinleniyordu. Müziğin sesi dersliklerdeki öğrencilere kadar gidiyordu.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar bu tür araçların hızlı bir şekilde okulun önünden geçtiğini ve tehlikelere davetiye çıkardığını belirterek, durumdan şikayetçi olduklarını söylüyorlar.busabahmalatya.com 

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 14.02.2018 17:26
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Malatya HaberleriAracAşırı HızlıSümer İlköğretim OkuluMalatya
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