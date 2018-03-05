Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117177
ALTIN
162.390
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6928

VOLEYBOL MÜSABAKALARI YAPILDI

Okullararası Küçükler Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ilden 9'u kız, 9'u erkek olmak üzere 18 voleybol takımının katılımı ile Adıyaman’da yapıldı.

VOLEYBOL MÜSABAKALARI YAPILDI

Okullararası Küçükler Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ilden 9'u kız, 9'u erkek olmak üzere 18 voleybol takımının katılımı ile Adıyaman’da yapıldı.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 12:53
VOLEYBOL MÜSABAKALARI YAPILDI

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında Yeni Mahalle Spor Salonu’nda yapılan Okullararası Küçükler Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakalarına Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Gaziantep’ten katılan yüzlerce sporcuyu misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Turnuva sonunda A grubunda 1. olan Mersin Yusuf Bayık Orta Okulu sporcularına katılım belgelerini ve madalyalarını veren Müdür Keleş, öğrencilerin spora karşı olan ilgisinin her geçen gün arttığına ve bunun başarıya dönüştüğünü vurguladı. Müdür Keleş, okul sporlarının çocukların gelişiminde ve sosyalleşmelerindeki önemini unutmamak gerektiğini belirterek, müsabakalara katılan tüm okullara, antrenör ve sporculara teşekkür etti.  busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fikret KeleşKız-Erkek Voleybol Grup MüsabakalarıMalatyaVoleybol TakımınıAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
OKUMA VE YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK
OKUMA VE YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK
''MALİYETİ 7,9 MİLYON TL''
''MALİYETİ 7,9 MİLYON TL''

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim