VOLEYBOL MÜSABAKALARI YAPILDI

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında Yeni Mahalle Spor Salonu’nda yapılan Okullararası Küçükler Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakalarına Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Gaziantep’ten katılan yüzlerce sporcuyu misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Turnuva sonunda A grubunda 1. olan Mersin Yusuf Bayık Orta Okulu sporcularına katılım belgelerini ve madalyalarını veren Müdür Keleş, öğrencilerin spora karşı olan ilgisinin her geçen gün arttığına ve bunun başarıya dönüştüğünü vurguladı. Müdür Keleş, okul sporlarının çocukların gelişiminde ve sosyalleşmelerindeki önemini unutmamak gerektiğini belirterek, müsabakalara katılan tüm okullara, antrenör ve sporculara teşekkür etti. busabahmalatya.com