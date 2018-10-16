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Veteriner Hekimler Odası yeni başkanı Ergün Koşar

Malatya Veteriner Hekimler Odasının 14. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. 10 yıl süreli Malatya Veteriner Hekimler Odasının Başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Özdemir’in yerini, tek aday olarak başkan seçilen Ergün Koşar aldı.

Veteriner Hekimler Odası yeni başkanı Ergün Koşar

Malatya Veteriner Hekimler Odasının 14. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. 10 yıl süreli Malatya Veteriner Hekimler Odasının Başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Özdemir’in yerini, tek aday olarak başkan seçilen Ergün Koşar aldı.

16 Ekim 2018 Salı 17:41
Veteriner Hekimler Odası yeni başkanı Ergün Koşar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda yapılan seçimden sonra 14. Olağan Genel Kurulda Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına seçilen Ergün Koşar yaptığı konuşmada veteriner hekimlik mesleğinin önemine değinerek, "Dünyanın en eski ve en saygın mesleklerinden olan veteriner hekimlik 1762 yılında ilk olarak Fransa’nın kentinde bilimsel olarak öğretilmeye başlamıştır. Türkiye’de ise 1842 yılında İstanbul’da eğitim hayatına başlamıştır. Cumhuriyet dönemiyle beraber 1948 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi açılmıştır. Öncelikli olarak açıldığı dönemlerde o dönemlerin önemli askeri ihtiyacı olan atlar ve salgın hastalıklarla mücadele edilirken veteriner hekimler gelinen nokta itibariyle 50’ ye yakın sektöre hizmet eden 26 bin kişilik bir ordu haline dönüşmüştür. Malatya’da ise 1992 yılında başlayan mesleki oda birliklerimiz bugün itibariyle 191 üyesiyle beraber hem 2 yılda bir yapılan ve bugünde 14. Olağan Genel Kurul Toplantımızı yapmanın onurunu ve gururunu yaşamakta. Malatya’da gerek kamuda gerek özel sektörde gerekse de kliniksel olarak çalışan fedakâr meslektaşlarımızla beraber gece gündüz demeden hem insan sağlığı hem gıda güvenliği hem de hayvan sağlığı için hizmetler verdik ve veriyoruz vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Koşar, "Önümüzdeki dönemde de siz meslektaşlarımızla yapacağımız yenilikçi faaliyetlerimizle beraber hem mesleki olarak daha etkin bir rol üstleneceğiz. Hem de meslektaşlarımızın sürekli gelişimlerine katkıda bulunacağız. Oda olarak yerelde Malatya’mızın tarım ve hayvancılık politikalarında daha etkin rol alarak zor günlerde geçen ülkemizi yerli bir üretim politikasına ve gıda bazlı enflasyon oranının yeniden düzene girmesinde yerelde en güçlü desteği vereceğiz" sözlerine yer verdi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Malatya Veteriner Hekimler OdasıErgün Koşar
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