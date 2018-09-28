Verimlilik uygulamaları toplantısı Malatya’da gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Bingöl İllerinin katılımlarıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018 Yılı Bölgesel Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, sağlık çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan İl sağlık müdürü Bentli, toplantının amacına değinerek, “Bu toplantılarla Sağlık tesislerinin etkinlik ve verimliliğini ölçerek, problemleri kaynağında tespit edip, çözüme kavuşturmak, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirmek amaçlanıyor. Verimlilik ve kalite kavramı hastanelerimizin kalkınma ve gelişme çabalarının değerlendirilmesinde esas olan göstergelerdendir. Verimlilik sağlık gov.tr bilindiği gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerinin hangi il ve hastanelerde yapıldığını göstermek için hazırlanmıştır ve bu sisteme 921 sağlık tesisi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar, özel sağlık tesisleri ve üniversitelerde bulunan sağlık tesisleri de dahil edilmiştir. Bu sayfa birçok başlıkta kendimizi değerlendirmemizde çok değerli veriler sunmaktadır” şeklinde konuştu.

DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU ŞEKİLDE…

Sağlık çalışanlarına tavsiyelerde de bulunan Bentli, “Veriler her ay düzenli olarak hastanelerimizden birim bazlı alınarak verimlilik sağlık gov.tr deki verilerle karşılaştırılmalı, TSİM, USS ve CKYS gibi sistemlere hatalı girilen veriler tesbit edilmelidir. Ayrıca üniversite ve özel sağlık tesislerinde bu verileri zamanında ve doğru bir şeklide girmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Alper ise toplantının konusunu aktararak, “Genel müdür yardımcısı, 6 daire başkanımızla birlikte geniş bir ekiple geldik. İlin acil, poliklinik, yoğun bakım, hasta hakları, çalışan hakları, finans, lojistik başta olmak üzere tüm süreçleri gözden geçireceğiz. Son durumla bize aktarmak istediklerinizi aktarabilirsiniz. Burada yoğun bir gündemimiz olacak. Bu vesileyle iyi bir toplantı geçmesini dileyerek herkesi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu. (İHA)