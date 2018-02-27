VERGİ HAFTASI KUTLANIYOR

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Ali Kaban'a teşekkür ederek bu sabah Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile 29. Vergi Haftası programlarının Malatya'da başladığını dile getirdi. Poyraz, "1990 yılından beri şubat ayının son haftasını vergi haftası olarak kutluyoruz. Bu sene 29'uncusunu icra edeceğiz. Vergi Haftası’nın temel amacı toplumda var olduğuna inandığımız vergi bilincinin daha üst seviyelere çekerek farkındalık oluşturmak ve topluma yaymak. Toplumumuzda bir bilinç oturmak. Vergi haftasında kamuoyuna, vergi mükelleflerine ve personelimize yönelik olarak değişik sosyal amaçlı faaliyetlerimiz olacak. Bu çerçevede en önemsediğimiz faaliyetimiz okullardaki konferanslarımız, çok sayıda okullarımıza giderek öğrencilere vergiyi anlatacağız ayrıca Gelir Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu hafta içerisinde tüm sınıflarda öğretmenler vergiyi gündeme getirecekler. Bununla ilgili görsellerimizi, dokümanlarımızı Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştık öğretmenler bütün öğrencilere vergiyi anlatmış olacaklar. Yaklaşık elli mükellefimize ziyaretlerimiz olacak. Vergi rekortmeni olmuş, vergi rekortmeni olmasa da vergilerini zamanında ödemiş mükelleflerimizi ziyaret edeceğiz. Kritik bir süreçten geçiyoruz, sosyal sorumluluk kapsamında kan bağışı kampanyamız olacak. MİAD Sevgi Evleri’nden çocuklarımız gelecek onlara vergiyi anlatacağız. Dolu dolu bir hafta geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

GİDER YAPABİLMEK İÇİN GELİR OLUŞTURMALISINIZ

Vali Ali Kaban da, “Bütçeleme, muhasebe denilince malum bir işin gider tarafı bir gelir tarafı var. Bu anlamda da bir toplumun, bir devletin, bir topluluğun kamuya ait işlevlerini yerinme getirebilmesi ancak ve ancak gelirleri ile mümkün oluyor. Gider yapabilmek için gelir oluşturmalısınız. Bu anlamda tarihin çok eski çağlarına baktığımızda da vergi ve gelir unsuru devletlerde çok önemli bir yer tutmuştur. Şu anki modern devletlerde de özellikle güçlü devletlerin ciddi anlamda vergide güçlü olduklarını görüyoruz. Vergi idarelerinin güçlü olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da baktığımızda ‘mal canın yongasıdır’ demiş atalarımız, bir şeyin verilmesi zordur. Kamuya bile veriliyor olsa insana zor gelir. Ama bunları vermezsek mümkün değil ki kamuya ait işlevleri yürütebilelim. Bunun için vergi çok büyük bir önem arz ediyor. 29 yıl olmuş aslında geç kalınmış çok daha erkenden daha sıcak bir şekilde vergiyi aktaracak, verginin kamusal hayatımızdaki önemini insanımıza bir şekilde gösterecek haftaların olması çok güzel. Şunu da çok iyi biliyoruz ki vergi toplama adına çalışan bütün devletin bu alandaki yoğunlaşmış olan personeli işini yapmada her zaman mahir olmuştur. Bu konuda ödün vermeden üzerlerine düşen görevleri yerine getirmişlerdir. Ben bu anlamda şahsınızda bütün çalışma arkadaşlarınızı kutluyor, hepsine sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com