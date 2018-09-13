Velilerin kırtasiye sınavı

Vatandaşlardan Ali Dilek, “Peçete, plastik bardak isteyen öğretmenler bile var. Mesela A4 kağıtlarından 1-2 top değil 5 top isteniyor. Tabi bunlar hangi ölçüde öğrencilere yarar sağlıyor onu bilmiyorum. Biz bazen asgari ücretli nasıl geçiniyor diye düşünüyoruz. Allah kolaylık versin” dedi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ

Ailelerin genel olarak fiyatlardan şikayet ettiklerini söyleyen kırtasiyeciler ise, ailelerin en çok A4 kağıdı, markalı boyalar ve bir de okul kıyafeti fiyatlarından şikayetçi olduğunu gözlemlediklerini söylediler. Eskiden bir kuru boya veya pastel boyayla öğrencinin okul ihtiyacının giderildiğini ama şimdi onlarca gereksiz malzeme istendiğini belirten kırtasiyeciler, “Yıl sonunda bu malzemeler çöpe gidiyor. Biz ücretsiz eğitim sistemi diye biliyorduk ama ne yazık ki şu an ücretli oldu” diye konuştular. busabahmalatya.com