Vefa Konağı'na tam not

Vefa Konağı Malatya'da 2018 yılının nisan ayında hizmet vermeye başladı. 65 yaş ve üzeri 76bin ve üzerinde yaşlının yaşadığı Malatya'da hayata geçirilen bu proje, büyük beğeni topladı. Vefa Konağı Malatya'da 10 bin yaşlının, Bilgi Bankası'nı oluşturdu. Bilgi Bankası'nın amacı, yardıma muhtaç, yaşlıları tespit etmek. 300 yaşlının, evine bakım ve temizlik hizmeti veriliyor. Ayda bir sefer yaşlıların evinde temizlik yapılıyor. Ücretsiz gezi programları organize ediliyor. 50 kişilik yaşlı gurubuna, 10 kişi kadar genç katılıyor. O gençlerde yaşlılara yardım ediyor. İlerleyen zamanlarda yaşlılara yönelik Vefa Konağı'na bağlı hobi bahçeleri yapılacak. İlerleyen zamanlarda yine vefa sohbetleri olacak. Yaşlılara yönelik vefa konağı bünyesinde; saz, ut, resim gibi kursları düzenlenecek.Diyetisyen ve doktorların katıldığı sağlık seminerleri yapılacak.

Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Hürriyet Parkı'ndaki eski nikah dairesini yaşlılar için sosyal tesise dönüştüren Malatya Büyükşehir Belediyesi yaşlılardan tam not aldı.

Vefa Konağı’nda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen YADES programı kapsamında, yaşlılara kişisel ev temizliğinin yanı sıra basit tadilat ve tamirat işleri ile hastaneye gidemeyenler için ulaşım desteği gibi hizmetler de sunuluyor.

VEFA KONAĞI'NIN SAYISI ARTSIN TALEBİ

Vefa Konağı'na ara ara uğrayıp, burada vakit geçiren yaşlılar BUSABAH gazetesine konuştu. Vefa Konağı’ndan çok memnun olduklarını belirten yaşlılar, Vefa Konağı'nın diğer semtlere de yapılmasını istediler.

Vefa Konağı, emeklilerin ikinci evi gibi oldu. İsteyen burada ücretsiz olarak servis edilen sıcak çayını yudumluyor, kimisi kütüphanede kitap okuyor, kimisi ayda bir sefer vefa konağının içinde bulunan berberde ücretsiz tıraş oluyor.

"SİGARA İÇMEK YOK, KİTAP OKUYORUZ"

Vefa Konağı'nda vakit geçiren Müslim Kapan,"Vefa Konağı gerçekten çok harika. Neden harika? İhtiyacı gerçekten olanlar var. Mesela en basiti benim yengem, yatalak hasta. Ağabeyim bakamıyor. Çocukların her biri bir yerde, bunlar güzel hizmet veriyorlar. Ayda bir sefer evini temizliyorlar. Tamir edilecek bir şey varsa onu yapıyorlar. Vefa Konağı çok güzel bir hizmet. Zamanım oldukça buraya geliyorum. Bizimburadamesela sigara içmek yok. Kitap okuyoruz, benim elimde de kitaplarım var.Onları da getirip, buraya koyacağım. Arkadaşlarım da okusun. Burada abdest alınacak yerler var,abdestimizi alıp, namazımızı kılacağız. Ben 75 yaşındayım, 4 tane çocuğum var. Benim çocuklarım üniversiteyi bitirdiler, iş bulamadılar. Kızlar evlendi,Almanya'ya gitti. Oğlumda burada Beden Eğitimi öğretmeniydi, ablaları gidinceo da onların peşinden Almanya'ya gitti. Benim 4 çocuğumda Almanya'da şu anda. Biz karı koca burada yalnız kaldık. Çok zor oldu.Bende öğretmenim emekli oldum. 30 yıl öğretmenlik yaptım. Şimdi de böyle işte geziyorum. Çocuklar yılda bir sefer yanımıza geliyorlar. Okul tatil olunca, çocuklarla beraber geliyorlar, bazen biz gidiyoruz. Benim yeşil pasaportum var. Ben Almanya'ya gitmekte zorluk çekmiyorum. Artık evlatlar anne babalarına bakmıyor, kimse bakmıyor” dedi.

"EVLAT BAKMIYOR, DEVLET BAKIYOR"

Mehmet Aşhan,"Ben Malatya'nın ekmeğini yiyen bir vatandaşım, 65 yılım burada geçti.30 yıl devlet işinde çalıştık. Ev aldık buradan, buraya yerleştik. Vefa Konağı çok güzel, burada tıraş oluyorlar, kütüphane var kitap okuyorlar, gazete okuyorlar, televizyon izliyorlar, namazlarını kılıyorlar. Evlat bakmıyor, devlet bakıyor. Benim 9 tane çocuğum var. Çocuklarım bana bakıyor. 77 yaşındayım, eşim vefat eti. Çocuklarım bana iyi bakıyorlar, annelerinin yokluğunu bana aratmadılar. Vefa Konağı'nı çok beğeniyoruz,oturuyoruz,çayımız geliyor, sohbet ediyoruz"şeklinde konuştu.

"VEFA KONAĞI'NI SEVİYORUZ"

Hasan Hüseyin Kılıç,"52 yaşındayım,eşim hayatta, 4 çocuğum var, iki kız, iki oğlan. 4 tane çocuğumun 4'üde üniversiteyi bitirdi.Bir oğlum yurt dışında, bir oğlum öğretmenlik yapıyor dershanede. Kızlarım üniversite mezunu, henüz düzenli bir işleri yok. Ben yüksek tansiyon hastasıyım. 2013'te kısmı yüz felci geçirdim. Sol kulağımda sorun var. Yüzde 80 işitme kaybı var. Vefa Konağı’nı seviyoruz beğeniyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KALİTELİ BİR YER"

İzzettin Herdi,"Vefa Konağı'ndan yüzde yüz memnunum.Etrafı temiz pırıl pırıl, çok kaliteli bir yer. Tıraş olanlar ayda bir sefer burada ücretsiz tıraş oluyor. Tertemiz tuvaletleri var. Ben 77 yaşındayım. Hanım öldü, yeniden evlendim. Eşim 30 sene önce vefat etti. İlk eşimden 4 çocuğum var. İlk eşim kanserden vefat etti. Çocuklarımla ikici hanımım bacı kardeş gibiler. En ufak bir sorun yok"dedi.

"BAŞKA SEMTLERE DE VEFA KONAĞI YAPILSIN"

Fahri Arslan,"Emekliyim, Malatya'da yaşıyorum. Eşim hayatta, çocuklarım var. Allah'a çok şükür, hayatımızdan memnunum. Çocuklarımdan çok memnunum. Hayattır bu, inişli çıkışlı oluyor. Vefa Konağı'nı çok güzel buldum. Güzel güzel burada oturup, konuşuyoruz. İnşallah daha geniş vefa konakları yapılır. Başka semtlere de vefa konağı yapılsa iyi olur" ifadelerini kullandı.