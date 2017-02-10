10 Şubat 2017 Cuma

Veda yemeği verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Tokat Havalimanı Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Malatya Havalimanı Müdürlüğü görevine tayin olan Yücel Besim Aladağ onuruna veda yemeği verildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:20
Veda yemeği verildi

  Yemekte Tokat Havalimanı çalışanları ile bir araya gelen Aladağ, yaklaşık 15 ay görev yaptığı Tokat’tan güzel anılarla ayrılacağını söyledi. Aladağ, ayrıca Tokat’a atanan Kastamonu Havalimanı Müdürü Mustafa Konca’nın ise kısa bir süre sonra görevine başlayacağı bildirildi.
  Öte yandan verilen bilgilerde, Tokat’a yapılması planlanan yeni havalimanında kamulaştırma işlemlerinin birinci etabının tamamlandığı, kamulaştırmaya rıza göstermeyenlerle mahkeme sürecinin başlatılacağı öğrenildi. DHİM Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye intikal ettirilen dosyalar üzerinden gelir tespiti yapılarak arazi sahiplerine ödeme yapılacağı kaydedildi. Havalimanı yapılacak olan yerde kamu yararı kararı alındığı için kamulaştırma işlemlerinde aksama yaşanmayacağı belirtildi. Yeni Tokat Havalimanında projelendirme çalışmalarının yapıldığı, yatırımla ilgili bir engel olmadığı, bu yıl inşaat çalışmaları başladığı takdirde 2019 yılına bitirilebileceği öğrenildi.

İHA
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