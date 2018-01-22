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VE O PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

 Pütürge Belediyesinin, Malatya Valiliği koordinasyonu ile Kalkınma Bakanlığının Türkiye genelinde yürüttüğü ve finanse ettiği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki ‘Pütürge Harikalar Diyarı’ adlı projesi hayata geçiriliyor. 

VE O PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

 Pütürge Belediyesinin, Malatya Valiliği koordinasyonu ile Kalkınma Bakanlığının Türkiye genelinde yürüttüğü ve finanse ettiği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki ‘Pütürge Harikalar Diyarı’ adlı projesi hayata geçiriliyor. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 17:56
VE O PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Proje hakkında bilgiler veren Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “İlçemiz geniş bir alana sahip, yerleşim bakımından dağınık ve aynı zamanda ulaşımın zor olduğu bir bölgedir. Her alanda yaptığımız gibi büyük projelerimizi yürütürken ilçemizdeki çocuklarımızı da unutmadık. Bu proje ile ilçemizde çocukların zaman geçirecekleri güzel bir kapalı oyun alanı sağlayıp çocuklar eğlenirken anne ve babaların da dinleneceği bir ortamı ilçemize kazandırmış olacağız. İlçemizde 68 mahalle bulunmaktadır. Bu Mahallelerdeki vatandaşlarımız İlçe merkezine geldikleri zaman çocuklarını veya hanımlarını ya parklarda veya tanıdıkları bakkal dükkanlarında araçları gidene kadar bekletmek zorunda kalıyordu bu ortamdan vicdanen rahatsız oluyordum. Pütürge Harikalar Diyarı adlı proje ile köylülerimizi rahat misafir edeceğimiz bir mekanı onların hizmetine sunacağız. Ailelere aile içi eğitimler sunacağız, diğer yandan da proje kapsamında vatandaşlarımıza piknik, sinema ve organizasyonlar yapacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

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MalatyaPütürge‘Pütürge Harikalar Diyarı’ Adlı Projesi
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