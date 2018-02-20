VE MOR REYHAN HAKKETTİĞİNİ ALDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Coğrafi İşaretler Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, mor reyhan Coğrafi İşaret Belgesi alan ikinci Arapgir ürünü oldu. Katma değeri yüksek ürünler kategorisinde Reyhanın Coğrafi İşaret Belgesi alması hakkında konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu, coğrafi işaret korumasının ekonomik açıdan çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye’de her yörenin kendine has iklim, coğrafya ve toprak özelliklerinin bulunduğunu belirten Cömertoğlu ekonomik veya kırsal kalkınmanın yanı sıra ülke değerlerinin de korunacağını söyledi.



Başkan Cömertoğlu, yöresel ürünlerin coğrafi işaret olarak tescillenmesi ve korumasının çok önemli olduğunu belirterek, "Belediyemiz bünyesinde Arapgir Köhnü Üzümü ve Arapgir Mor Reyhanı olmak üzere 2 ürünümüz coğrafi işaret belgesine sahiptir. Unutmayalım ki korumadığınız bir değer, zamanla değerini kaybetmeye mahkumdur. Bu nedenle, bu konuyla ilgili tüm paydaşların birlikte hareket etmeleri önem taşıyor" dedi.



Coğrafi işaretlere konu olan ürünlerin, benzerlerinden daha pahalı ve katma değeri daha yüksek olduğuna dikkati çeken Başkan Cömertoğlu, yapılan araştırmalara göre coğrafi işaret tesciline sahip bir ürünün, benzer bir ürüne nispetle yüzde 20 daha yüksek fiyatlara alıcı bulabildiğini vurguladı. Fiyat farkına rağmen coğrafi işaret korumasına sahip ürünün, tüketiciler tarafından daha çok ilgi gördüğüne değinen Başkan Cömertoğlu ise, "Tüketicinin bu ilgisi ve fiyat farkı nedeniyle, piyasaya bu ürünlerin sahteleri sürülebiliyor. Burada sadece aldatılan tüketiciler zarar görmüyor. Zincirleme bir şekilde o ürünün üretildiği yöre ve ülke de zamanla bu gelişmelerden olumsuz bir şekilde etkileniyor. En kötüsü de, zaman içinde ürün yok olabiliyor. Coğrafi işaret korumasına konu olabilecek ürünlerimizi iyi tespit etmeli, bunların korunmasına yönelik tedbirleri en iyi şekilde almalıyız. Biz de bu bilinçle hareket ederek yöremizde bulunan ürünlerin tamamını Üniversitemizle birlikte çalışarak tescile sunmak için çalışmalarımızı başlatmış durumdayız" diye konuştu.busabahmalatya.com