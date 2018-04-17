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''Vaziyet Ortada''

Şemsiye Sokak’ta bulunan ağaçlar fazla sulanmadan dolayı kurudu. Buna tepki gösteren esnaflar ise, su sıkıntısına değindi ve hem ağaçlara yazık olduğunu hem de suyun israf edildiğini belirtti.

''Vaziyet Ortada''

Şemsiye Sokak’ta bulunan ağaçlar fazla sulanmadan dolayı kurudu. Buna tepki gösteren esnaflar ise, su sıkıntısına değindi ve hem ağaçlara yazık olduğunu hem de suyun israf edildiğini belirtti.

17 Nisan 2018 Salı 10:35
''Vaziyet Ortada''

Malatya’da Şemsiye Sokak PTT Caddesi’nde bulunan ağaçların kuruması vatandaşın tepkisine neden oldu.Ağaçların otomatik sulamadan dolayı kurumasına tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, “Zaten su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu durum israftır. Biz günlerdir yetkilileri arıyoruz fakat geri dönüş yapılmıyor. Bütün ağaçlar fazla sudan kurudu. Öğlene doğru otomatik sulama açılıyor akşama kadar devam ediyor” diye konuştular.

Esnaf Vefa Şen, “Sorumlu Park ve Bahçeler Müdürlüğünü arıyorum ama her gün durum aynı. Fazla sudan kaç yıllık ağaçlar kurudu; vaziyet ortada. Biz hem ağaçlara hem de boşa giden suya üzülüyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise yetkililerden bu durumu göz ardı etmemelerini, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah GAZETESİ 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEMSİYE SOKAKAğaçlar KuruduSu
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