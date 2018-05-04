Vatandaşlardan Yeni Kasis Talebi

Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlatarak, okul önlerini daha güvenilir hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce il genelindeki başlatılan “Trafik Güvenliği” projeleri kapsamında öğrencilerin daha güvenilir bir şekilde evlerine gidip gelmeleri için okul önlerine yeni hız kesiciler yaptırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar aynı zamanda Karayolu standartları ve UKOME kararlarına uygun bir şekilde yaptırılan bu hız kesiciler, vatandaşlardan da tam not aldı.

Kauçuk kasisler araçların hızlarını engellese de bazı araçlar bu kasislerden hızlı bir şekilde geçtiğini dile getiren Ayşe Karaman isimli vatandaş, ancak yeni yapılan kasislerin çok iyi olduğunu söyledi.

ÇOK AKILLICA

Karaman, “Yeni yapılan bu kasisler yaya geçidi olarak da kullanılıyor. Bu kasislerin okul önlerine yaptırılması çok akıllıca. Artık öğrenciler evlerine rahatlıkla gidebilecekler. Bu kasislerin daha da yaygınlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR PROJE

Yeni hız kesicilerin şehir içerisinde bulunan trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerine de yaptırılmasını isteyen Mükremin Koç isimli vatandaş şunları kaydetti:

“Çok güzel bir proje. Okul önlerine yaptırılan bu kasislerle öğrencilerin daha da güvenli olacaklarını düşünüyorum. Bu kasislerin şehir içerisinde trafik ışıklarının olmadığı, yaya geçitlerine de yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde araç sürücüleri yayaların karşıdan karşıya geçmesine izin vermiyor. Yayalar dakikalarca beklemek zorunda. Başka şehirlerde insanlar bir adım yaya geçidine atsa araçlar hemen durup yayalara yol veriyorlar. Ancak bu, Malatya’da böyle değil. Bu hız kesiciler şehir içerisinde de olsa yayalar rahatlıkla karşıdan karşıya geçebilecekler.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

