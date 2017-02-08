08 Şubat 2017 Çarşamba

Vatandaşlardan trafik ışığı tepkisi

Yeni Doğu Garajı karşısındaki kavşakta trafik ışığının olmadığını ileri süren vatandaşlar tepki gösterdiler. Kavşakta trafik kazalarının meydana geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden kavşağa trafik ışığı yapılması yönünde çağrıda bulundular.

07 Şubat 2017 Salı 14:56
Vatandaşlardan trafik ışığı tepkisi

  Yeni Doğu Garajı’nın karşısında bulunun kavşakta trafik ışığının bulunmadığını iddia eden yaya ve şoförler tepki gösteriyorlar. Trafik ışığının olmamsından dolayı trafik kazalarının yaşandığını ileri süren vatandaşlar, yetkililerden trafik ışığı yapılması konusunda yardım istediler.
  Kavşakta 2 defa kaza olduğunu öne süren Abuzer Karakaya isimli vatandaş ise, bunun da sebebinin trafik ışığının olmaması olduğunu söyledi.

BUNDAN ÇOK RAHATSIZIZ
  Karakaya, “Bu kavşakta bizim bildiğimiz 2 defa trafik kazası meydana geldi. Artık bilmediğimiz trafik kazaları da var. Bunun sebebi kavşakta bir trafik ışığının bulunmaması. Burası işlek bir kavşak ve bütün minibüsler burada yer alıyor. Üstelik burada okullarda var ve öğrencilerin gelip geçtiği yer. Acilen bu kavşağa trafik ışı yapılması gerekiyor. Biz vatandaşlar olarak bundan çok rahatsızız. Yetkililerden bu kavşağı görüp, kavşağa trafik ışığı yapılması yönünde çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK DEFA KAZA OLDU
  Trafik kazalarının meydana gelmemesi işin kavşağa ışıklandırma yapılmasını isteyen Ayşe Gümüş isimli vatandaş, “Bu kavşakta trafik kazaları meydana geliyor. Birçok defa kaza oldu. Trafik ışığı olsa bu tür trafik kazaları meydana gelmez. Bizler vatandaş olarak en doğal hakkımız olan hizmet istiyoruz. Artık ışıklandırmayı belediye mi yapıyor, trafik mi yapıyor bilmiyorum ama bu sorunumuza çare bulsunlar” diye konuştu. 

SELAHATTİN BAYRAK
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