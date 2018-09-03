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Vatandaşlardan atık su bedeli isyanı

Topsöğüt Mahallesi, Karşıyaka Sokağı’nda yaşayan vatandaşlar, su faturalarının yüklü geldiğini ileri sürerek tepki gösterdiler. Atık su bedelinin, harcadıkları su bedeline yakın geldiğini ileri süren vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Vatandaşlardan atık su bedeli isyanı

Topsöğüt Mahallesi, Karşıyaka Sokağı’nda yaşayan vatandaşlar, su faturalarının yüklü geldiğini ileri sürerek tepki gösterdiler. Atık su bedelinin, harcadıkları su bedeline yakın geldiğini ileri süren vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:28
Vatandaşlardan atık su bedeli isyanı

Topsöğüt Mahallesi, Karşıyaka Sokağı’nda yaşayan vatandaşlar su faturasının yüklü gelmesinden dertliler. Çoğu zaman artezyen suyu içtiklerini ileri süren ve faturada atık su bedelinin kendilerinden fazla alındığı iddia eden vatandaşlar, BUSABAH gazetesine konuşarak, tepkilerini dile getirdiler.

Atık su bedelinin normal kullandıkları su bedelinden fazla geldiğini ileri süren vatandaşlar, yetkililerin bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istediler.

HASTA OLAN VATANDAŞLARIMIZ OLUYOR

Çoğu zaman artezyen suyu kullandıklarını savunan vatandaşlar, “Su faturaları bize çok fazla geliyor. Her faturaya baktığımızda atık su bedelinin fatura bedelinden fazla olduğunu görüyoruz. Çok mağduruz. Çoğu zaman artezyen suyu içiyoruz. Bu nedenle hasta olan çocuk ve vatandaşlarımız oluyor. Ayrıca sularımız çok sık kesiliyor, geç zamanlarda geliyor. Bizler bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” iddialarını dile getirdiler. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Atık Su Bedeli
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