VATANDAŞLARA BAYRAK DAĞITILDI

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programları kapsamında CHP Malatya İl Teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı önünde bir program gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu gün büyük bir destanın yazıldığı, bu ülkedeki bütün unsurların bir araya gelerek büyük bir destana imza attığı tarihsel süreç boyunca belki dünya tarihine adını yazdıran ve geleceğimiz açısından önemli adımların başlangıcı olan Çanakkale Zaferinin 103. yılı. Bu zaferi 103 yıl sonra tekrar coşkuyla heyecanla kutluyoruz. Bağımsız özgür ve demokratik bir ülkenin temellerini atan uzun yürüyüşün en önemli duraklarından biri olan Çanakkale Deniz Savaşının 103. yıl dönümünde bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kuran başta Türkiye Cumhuriyetinin de kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu topraklarda güvenle yaşamamız için eşine az rastlanan bir kahramanlıkla canlarını feda eden Çanakkale şehitlerimizi ve büyük bir karalılıkla yıllardır bu topraklarda terörle mücadele veren ve bu vatanın birliği için, bu vatan topraklarının disiplini için, bu vatan topraklarının bölünmemesi için canını, kanını ortaya koyan büyük bir kararlılıkla terör örgütleriyle mücadele veren ve bu mücadelede şehit düşen bütün şehitlerimizi, fedakar evlatlarımızı ebediyen kalbimizde taşıyacağız. Tabi bütün gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz ve onların da aramızdan ayrılanları saygıyla anıyoruz. Ocaklarına düşen ateşi ‘vatan sağ olsun’ diyerek kucaklayan şehit yakınlarımıza büyük zaferin yıl dönümü nedeniyle bir kez daha tüm milletimiz adına şükranlarımızı sunarken, toprağın bağrına emanet ettiğimiz şehitleri minnetle şükranla ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

MUSTAFA KEMAL’İ HATIRLAMADAN OLMAZ

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner ise, “Bugün destanların özü tarihte yaşanmış olan Hz. Muhammed dönemindeki peygamberin mazharına, şerefine ermiş, layık olmuş olan Bedir Savaşı’yla örtüşmüştür. Onun için destanların özüne indiğimiz zaman bu destanın önemli kahramanı Kuvayı Milliye ruhunun öncüsü Mustafa Kemal’i hatırlamadan olmaz diyorum. Son olarak ‘Surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes. Ey kahberüzgar artık, ne yandan esersen es’” diye konuştu.

Yapılan açıklama sonrası vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. busabahmalatya.com