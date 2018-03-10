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VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘İlklerin Belediyesi’nden İlklerin Kadınları’ adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘İlklerin Belediyesi’nden İlklerin Kadınları’ adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 17:22
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘İlklerin Belediyesi’nden İlklerin Kadınları’ adlı fotoğraf sergisi, Malatya Park AVM’de açıldı. Serginin açılışına, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bayan temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 


Burada konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘İlklerin Belediyesi’nden İlklerin Kadınları’ adlı fotoğraf sergisinde ilklerin kadınlarını tanıma fırsatı bulacaklarını belirterek, “Bugün biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Bu gün vesilesiyle bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beye ve değerli eşine teşekkür ediyorum bizleri ilklerin kadınları resim sergisi ile buluşturduğu için. Şimdi bu sergiyi açacağız. Bizim kahraman, cesur Türk kadınlarının ilklerine hep beraber bakıp tanıyacağız. Zaten Türk kadınının şanı, şöhreti bütün dünyada biliniyor. Arkadaki sergide de başarılı, cesur ilklerin Türk kadınlarını tanıyacağız” diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci’nin konuşmasının ardından serginin açılışı yapılarak gezildi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSergiSelahattin Gürkan8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜBATTALGAZİ BELEDİYESİ
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