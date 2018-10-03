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Vatandaşın kâbu‘su’

Son zamanlarda hemen herkesin dilinde olan atık su bedeli konusu vatandaşı çileden çıkardı. Çok yüksek oranlarda gelen ve faturaları şişiren bu ücretler, resmen Malatyalıların kâbusu oldu.

Vatandaşın kâbu‘su’

Son zamanlarda hemen herkesin dilinde olan atık su bedeli konusu vatandaşı çileden çıkardı. Çok yüksek oranlarda gelen ve faturaları şişiren bu ücretler, resmen Malatyalıların kâbusu oldu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
Vatandaşın kâbu‘su’

Su faturalarındaki yüksek atık su bedelleri çileden çıkardı. Gazetemize konuşan vatandaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğüne ve yetkililere tepki gösterdi.

Yeşilyurt-Çırmıhtı'da yaşayan Tayfur Bağdatlı, 250 TL gelen su faturası karşısında çılgına döndü. Bu konunun peşini bırakmayacağını, konuyu Tüketici Hakları Derneği ve Başbakanlığa kadar taşıyacağını belirten Bağdatlı, “Çırmıhtı'da oturan herkese bu kadar yüksek su faturaları geliyor.Gelin sorun, herkes bu konudan dert yanıyor” dedi.

“VATANDAŞA ZULÜMDÜR”

Su faturalarının yüksek gelmesinden dert yanan Bağdatlı, “Büyükşehir olduk olalı su faturaları böyle yüksek geliyor. Keşke küçük şehir olarak kalsaydık. Herhalde harcamalar çok yüksek olmalı ki bunu vatandaşa yüklüyorlar. Bu vatandaşa zulümdür. Bir emekli adam 1500 lira maaş alıyor,250 lirasını suya vermiş, bu adam ne yapacak? Büyükşehir olduk olalı, her ay aynı fatura. Artık bıktık, yeter. 4 kişi yaşıyoruz evde, ben su parasına itiraz etmiyorum. Su parası 500 lirada gelse akıttıysam ödeyeceğim. Benim itirazım diğer konulara. Net 108 lira gelen su faturası, 97.65 TL olarak alınan atıksu bedeli, 1TL sayaç bakım bedeli, 26.56 TL çevre temizlik vergisi, 16.67 TL KDV ile tam 250. 38 TL oldu. Ben şimdi soruyorum; '’Hiç 97. 65 TL atıksu bedeli olur mu? İnsaf ya insaf” ifadelerini kullandı.

HER AY 110 LİRA

İbrahim Malak isimli vatandaş da su faturalarından yana dertli olduğunu söyledi. Malak, “Su fiyatlarında birçok ilde indirim yapılıyor. Her ay 110 lira su faturası ödüyorum. Yani buna da bir çözüm bulunması lazım. Vatandaş su faturası konusunda sıkıntı yaşıyor. Son 4-5 aydan beri su faturaları çok yüksek; bu kadar olmamalı” şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 03.10.2018 10:29
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Atık Su BedeliSu FaturasıMalatya
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