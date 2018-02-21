''VATANDAŞA KAPIMIZ AÇIK''

Göreve geldikleri ilk günden beri ilçeye bir sanayi sitesinin yapılması için büyük çalışmalar yaptıklarını aktaran Eser, konuyla ilgili herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Sanayi sitesini esnaflara yakışır bir şekilde inşa edeceklerini vurgulayan Eser, amaçlarının esnafları iş yeri sahibi etmek olduğunu dile getirdi. İlçeye 2018 yılı içerisinde doğal gaz getireceklerini de belirten Eser, “Yine bunun yanında bir fizik tedavi hastanesi yapıyoruz, ilçemiz kültür merkezine de kavuşacak. Bunun içinde sinema, tiyatro salonu olacak. Üniversite yurdunun yapımı başladı ve devam ediyor. Bir çok hizmeti siz değerli hemşehrilerimin ayağına getiriyoruz. Başkan Eser, Darende’yi daha da güzelleştireceklerini sözlerine ekleyerek, vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Toplantıya Başkan Dr. Süleyman Eser, Belediye Meclis Üyeleri Murat Doğan, Bekir Kalaycık, Mehmet İnce, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayi esnafı katıldı



