VATANDAŞA HİZMET

MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya’nın altyapı ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Malatya’nın merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve 11 ilçesindeki vatandaşlar istek ve taleplerini istedikleri zaman ALO 185 Çağrı Merkezini arayarak MASKİ’ye bildiriyor. 2017 yılında 278 bin vatandaşın çağrılarını cevaplayarak hizmet sunan ALO 185 Çağrı Merkezi öncelikli olarak vatandaş memnuniyetini sağlıyor.

BİLGİLENDİRME MESAJLARI

Çağrı Merkezine gelen çağrılar personeller tarafından ilgili birimlere aktarılan istek ve talepler hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. ALO 185 Çağrı Merkezine gelen çağrıların kayıt işlemi tamamlandıktan sonra vatandaşa kayıt ile ilgili bilgilendirme mesajı iletiliyor. Kaydı oluşturulan arızanın bilgisi arıza türüne göre sahada bulunan ilgili ekiplere iş emri olarak anında bildiriliyor. Sahadaki ilgili personel arızanın çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yaptıktan sonra detaylarını online olarak kaydedip işi sonlandırıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte talebi oluşturan vatandaşa bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Daha sonra vatandaşlar aranarak başvurusuyla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. ALO 185 Çağrı Merkezi ile vatandaştan gelen istek ve talepler hızlı bir şekilde kayıt altına alınıp gerekli işlemler yapılarak çözüme kavuşturuluyor. (Bülten) busabahmalatya.com