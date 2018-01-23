Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118605
ALTIN
162.448
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.2751
EURO
4.6312

VATANDAŞA HİZMET

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlam altyapı inşa ederken ALO 185 çağrı merkezinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 2017 yılında toplam 278 bin çağrıya cevap veren Çağrı Merkezi, MASKİ’ye ilişkin talep ve istekleri hızlı bir şekilde cevaplandırıyor.

VATANDAŞA HİZMET

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlam altyapı inşa ederken ALO 185 çağrı merkezinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 2017 yılında toplam 278 bin çağrıya cevap veren Çağrı Merkezi, MASKİ’ye ilişkin talep ve istekleri hızlı bir şekilde cevaplandırıyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 12:54
VATANDAŞA HİZMET

MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya’nın altyapı ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Malatya’nın merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve 11 ilçesindeki vatandaşlar istek ve taleplerini istedikleri zaman ALO 185 Çağrı Merkezini arayarak MASKİ’ye bildiriyor. 2017 yılında 278 bin vatandaşın çağrılarını cevaplayarak hizmet sunan ALO 185 Çağrı Merkezi öncelikli olarak vatandaş memnuniyetini sağlıyor.

BİLGİLENDİRME MESAJLARI

Çağrı Merkezine gelen çağrılar personeller tarafından ilgili birimlere aktarılan istek ve talepler hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. ALO 185 Çağrı Merkezine gelen çağrıların kayıt işlemi tamamlandıktan sonra vatandaşa kayıt ile ilgili bilgilendirme mesajı iletiliyor. Kaydı oluşturulan arızanın bilgisi arıza türüne göre sahada bulunan ilgili ekiplere iş emri olarak anında bildiriliyor. Sahadaki ilgili personel arızanın çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yaptıktan sonra detaylarını online olarak kaydedip işi sonlandırıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte talebi oluşturan vatandaşa bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Daha sonra vatandaşlar aranarak başvurusuyla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. ALO 185 Çağrı Merkezi ile vatandaştan gelen istek ve talepler hızlı bir şekilde kayıt altına alınıp gerekli işlemler yapılarak çözüme kavuşturuluyor. (Bülten) busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MASKİçağrı MerkeziMalatyaBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI
667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI
667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI
MHP'DEN MORAL ZİYARETİ
MHP'DEN MORAL ZİYARETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim