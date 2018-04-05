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VATANDAŞ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI

Malatya’nın Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası etkinliği bu yıl da düzenlendi.

VATANDAŞ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI

Malatya’nın Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur duası etkinliği bu yıl da düzenlendi.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:26
VATANDAŞ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI

Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Etkinlikte vatandaşlar Darende İlçe Müftüsü Nurullah Birlik’in okuduğu dualar eşliğinde Allah’tan bereketli bir yıl, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için gözlerini kırpmayan güvenlik görevlilerine kolaylıklar diledi. Yeşiltaş Mahalle Muhtarı Muzaffer Aslan, yağmur duası ve kaynaşma yemeğinin geleneksel bir etkinlik olduğunu söyledi. Aslan, “Mahallemizde bu gelenek asırlardır devam ediyor. Her yılın Nisan ayı içerisinde yağmur duasına çıkıyoruz. Bu geleneği yeni nesille beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Etkinlik vesilesiyle ilçe dışında olan mahalle sakinlerimiz de geliyor ve kaynaşma sağlanıyor, yapılan etkinliğin tüm masrafları da mahalle sakinlerimiz tarafından karşılanıyor. Ayrım yapmadan dedelerinin ve atalarını geleneklerine sahip çıkan Yeşiltaş sakinlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İlçe Müftümüz Nurullah Birlik çok anlamlı bir konuşma yaptı. Bende Türkiye Cumhuriyetinin huzuru, barışı ve güvenliği için vatan uğruna şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum gazilerimize şifalar diliyorum” diye konuştu.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı yağmur duasından sonra konuklara yöresel yemek olan tankuş ikramı yapıldı.busabahmalatya.com 

İHA

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