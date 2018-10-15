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Vatandaş tavuk değil palamut istiyor

Tavuk eti fiyatlarında son günlerde yaşanan büyük artış sonrasında vatandaşlar, 10 TL'ye satılan palamut ve hamsi tezgahlarına akın etti.

Vatandaş tavuk değil palamut istiyor

Tavuk eti fiyatlarında son günlerde yaşanan büyük artış sonrasında vatandaşlar, 10 TL'ye satılan palamut ve hamsi tezgahlarına akın etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:27
Vatandaş tavuk değil palamut istiyor

Türkiye genelinde tavuk etine gelen zamlar, balık satıcılarının yüzünü güldürdü. Özellikle tavuk etindeki büyük fiyat artışı sonrası vatandaşlar, balık tezgahlarına yöneldi. Daha önce fiyatı ve lezzeti açısından yoğun ilgi gören tavuk göğüs etinin kilosunun marketlerde 20 TL'nin üzerine çıktığını gören vatandaşlar, balığı tercih etti. İş çıkışı market yolu yerine balık tezgahlarına giden vatandaşlar, özellikle tanesi 10 TL'ye düşen ve 1 kiloya yakın ağırlığı olan palamut için talepte bulunuyorlar.

TORİK BALIĞI 50, ÇİNEKOP 20 TL

Av sezonunun bereketli geçmesi ile balık fiyatlarındaki düşüşlerin de etkisiyle balık tezgahları önündeki müşteri yoğunluğu da arttı. Balık halinde giden vatandaşlar, palamut ve hamsi tezgahlarını sıkça ziyaret eder oldu. 1 kilogramdan fazla gelen palamudun tanesinin ve hamsinin kilosunun 10 liraya satıldığı tezgahlarda, 6 kilograma kadar ulaşabilen torik balığı 50, çinekop 20 TL'den alıcı buluyor.

Balığı tavuğa göre çok ucuza verdiklerine dikkat çeken balıkçılar, "Fiyatları şu an çok düşük veriyoruz. Küçük kâr marjlarında satıyoruz. 13-15 liraya satılan malı 10 liraya satıyoruz. Sırf halkımız yesin diye. Balık daha çok sağlıklı" dediler. (Haber Merkezi – İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tavuk Eti FiyatlarıPalamutHamsi Tezgahları
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