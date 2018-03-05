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VATANDAŞ MEMNUN

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü Sahil Yolu Projesinin önemli bir parçası olan Karakaya Baraj Gölü-Eski Malatya hattında yol genişletme ve standart geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü Sahil Yolu Projesinin önemli bir parçası olan Karakaya Baraj Gölü-Eski Malatya hattında yol genişletme ve standart geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Mart 2018 Pazartesi 12:08
VATANDAŞ MEMNUN

Eski Malatya içinden geçmekte olan demir yolu köprüsünden baraj gölüne kadar olan 8 kilometrelik bölüm, 6 metreden 22 metre genişliğe çıkarılıyor.

Genişletme çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek veriyor. Yolun standartlara uygun hale gelmesi için tarla ve bahçelerinden yer veren vatandaşların, sınır perde duvarları ve çitleri ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde bazı muhtarlarla birlikte yolda incelemelerde bulundu. Yapılan genişletme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çakır, en büyük hedeflerinin baraj gölünü Malatya ile buluşturmak olduğunu söyledi.

ÇARMUZU BAĞLANTI YOLU KUZEY KUŞAK YOLU İLE BİRLEŞTİ

Hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde Malatya’nın her noktasında çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakır, “Baraj gölüne inen mevcut 2 yolumuz var. Biz her 2 yolda da çalışmalar yapıyoruz. İlk yolumuz Çarmuzu’dan inip Hatunsuyu bölgemizden geçen yolumuz. 50 metrelik Çarmuzu bağlantı yolumuzu Kuzey Kuşakyolu’muzla birleştirdik. Bu yıl Hatunsuyu hattını genişletme çalışmalarına başlayacağız. Bir diğer yolumuz ise Eski Malatya-Karakaya Baraj Gölü yolumuz. Demir yolu köprüsünden baraja kadar olan bölüm 8 kilometre. Bu bölüm çok dardı. 6-7 metre genişliğindeki yolumuzu 22 metre genişliğe çıkarıyoruz.  Genişletme çalışmalarında şimdiye kadar 48 bin metreküp toprak dolgu, 29 bin metreküp stabilize, 32 bin metreküp temel malzeme serimi yapıldı. Bahçelerinden yer veren vatandaşlarımızın bahçe perde duvarlarını örüp, koruma çitlerini yaptık. Yaz aylarının ortalarında buradaki çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki yatırımımızın bize toplam maliyeti 10 milyon lira civarında” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yaşayan insanların en büyük sorunlarından birini çözdüğünü belirten Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın, “Bu yol Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkelerinin ulaşımını sağlayan önemli bir yol. Genişletilmesi elzemdi. Standartlara uygun hale gelmesi, bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Bu çalışma Devlet-millet iş birliğinin de güzel bir örneği. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnceleme gezisi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, personellere tatlı ikram etti. (Bülten) -busabahmalatya.com

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