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VATANDAŞ BU İDDİAYA SEVİNDİ

Halk otobüslerinin artık Yeşiltepe’de hizmet vermeyeceği iddiası vatandaşlarca hoş karşılandı. Vatandaşlar, otobüslerin küçük olduğundan şikayet ederken, büyük otobüslerin artık Yeşiltepe’ye çalışacak olmasına da sevindiklerini söylediler. 

VATANDAŞ BU İDDİAYA SEVİNDİ

Halk otobüslerinin artık Yeşiltepe’de hizmet vermeyeceği iddiası vatandaşlarca hoş karşılandı. Vatandaşlar, otobüslerin küçük olduğundan şikayet ederken, büyük otobüslerin artık Yeşiltepe’ye çalışacak olmasına da sevindiklerini söylediler. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 12:12
VATANDAŞ BU İDDİAYA SEVİNDİ

Yeşiltepe istikametinde hizmet veren halk otobüslerinin artık Yeşiltepe’ye çalışmayacağı yerlerine ise MOTAŞ’a ait büyük otobüslerin hizmet vereceği iddiası vatandaşların olumlu tepkisine neden oldu. Halk otobüsünün küçük ve rahatsız verici olduğu gerekçesiyle tepki gösteren vatandaşlar bu söylenti karşısında memnuniyetlerini gizlemediler.

Halk otobüslerinden dolayı rahatsız olduklarını dile getiren Ayşe Sönmez isimli vatandaş, bu söylentinin gerçek olması temennisinde bulundu.

BİNMEYE ÇEKİNİYORDUK

Sönmez, “Halk otobüsleri çok küçük ve dardı. Yolcular balık istifi gibi üst üsteydi.  Bizler kadın olarak otobüslere binmeye çekiniyorduk. Ama bu söylenti beni heyecanlandırdı. Umarım gerçekten de küçük otobüsler Yeşiltepe’ye çalışmaz” diye konuştu.

BÜYÜK OTOBÜSLER YEŞİLTEPE’YE ÇALIŞACAK

Yeşiltepe’ye 5 tane büyük MOTAŞ otobüsünün çalışacak iddiasına sevindiklerini söyleyen Bilgihan Ayverdi isimli vatandaş da, “Otobüsler küçüktü. Bu nedenle de yolculuk ederken rahat edemiyorduk. Bazı şoförler özellikle emeklilere karşı hoş davranmıyordu. Sırf ücretsiz biniyorlar diye söyleniyorlardı. Bunların artık olmayacağına sevindik. 5 MOTAŞ otobüsü Yeşiltepe’ye çalışacak. Bu otobüsler büyük” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

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Halk OtobüsleriYeşiltepe’şikayetVatandaşMalatya
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