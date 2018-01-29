VATANDAŞ ASKERE GİTMEK İSTİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak isteyen Darendeliler, ellerinde Türk Bayrakları ile Askerlik Şubesinin önüne giderek gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Zaman zaman ‘Vatan sana canım feda’ sloganları atan ve tekbirler getiren kalabalık guruba diğer vatandaşlar da alkışla karşılık verdi.

Şube önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, harekatın başladığı günden bu güne kadar yüzlerce Darendelinin Afrin'e gitmek için belediyeye geldiklerini söyledi.

Eser, “Biz Darendeliler olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrini bekliyoruz. Gençlerimizle, yaşlılarımızla bu cennet vatanın emrindeyiz. Biz Türk milleti olarak bir çok savaşta tek yumruk olmasını bildik, bu aziz milletin özelliği bu. Bugün yine burada tek yumruğuz. Allah bu vatanı korusun, askerlerimize kolaylıklar versin” diye konuştu.

