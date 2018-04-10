“VATAN AŞKI” YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Vatan Aşkına programına Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Kültür Sosyal İşleri Daire Başkanı İhsan Gencay, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, Kent Konseyi Yürütme Kurul Üyeleri, Çocuk Meclisi üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

“VATAN BİLİNCİNİ BİR DAHA PEKİŞTİRMEK İÇİN TOPLANDIK”

Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, “Çocuk Meclisi olarak daha önce yapmış olduğumuz bulmaca çalışması kapsamında özellikle bulmacadaki temel kavramları ve kelimeleri bulma başarısı gösteren arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Bu çalışmadaki temel hedefimiz tarihimizde bizim açımızdan çok ciddi, önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’ni hafızalarımıza kazımak özellikle o zaferdeki bir takım kavramları çocuklarımıza şimdiden kavramak için bu şekilde bir çalışma yaptık. Çanakkale aslında bir ümmet bilincinin bir millet bilincinin vatan sevgisinin ve vatan bilincinin somutlaşmış bir hali. Yapmış olduğumuz bu günkü etkinliğimizle de vatan bilincini bir daha pekiştirmek, bu vatan bilincini ifade eden şiirlerimizi türkülerimizi sizlerle beraber söylemek ve bu günü anmak için toplandık” diye konuştu.

Hazırlanan programa olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, programın hazırlanmasında destek sağlayan Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığına ve öğrencilere teşekkür etti.

“YENİ NESİL BAYRAĞIMIZI DAİMA MUHAFAZA EDECEK“

Programa konuşmacı olarak katılan Malatyalı Gazi Yalçın Yedek ise, “Buranın atmosferi çok farklı Kuran’ı Kerim ile açılış yapılması elhamdülillah dedirtti bize çünkü feda etiklerimize veda eden bir nesil yoktur. Çok şükür yeni neslimiz pırlanta gibi yetişiyor. Bizden sonrada yeni nesil bayrağımızı ilelebet ebeden ve daima muhafaza edecek ettiği emaneti sonuna kadar muhafaza, müdafaa edeceğiz” dedi.

Programın sonunda Çocuklar tarafından Bayrak Şiiri, Sakarya Şiiri ve Çanakkale Şiiri’nin okunduğu programda Müzisyenler Doğukan Dursun, Mutlu Gedik ve Meltem Kürün tarafından Çanakkale ve Vatan Ezgileri dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle hazırlanan Çanakkale Bulmacasını doğru bir şekilde tamamlayan 400 öğrenciye Mehmet Akif’in Safahat kitabı, Genç Kalemlerin Şiir Kitabı ve kalemlik hediye edildi. (Bülten)busabahmalatya.com