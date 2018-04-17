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Van’da Malatyalılar Gecesi Yapıldı

Van’da yaşayan Kadir Korkmaz ve Mehmet Aydın tarafından Malatyalılar gecesi düzenlendi.

Van’da Malatyalılar Gecesi Yapıldı

Van’da yaşayan Kadir Korkmaz ve Mehmet Aydın tarafından Malatyalılar gecesi düzenlendi.

17 Nisan 2018 Salı 12:21
Van’da Malatyalılar Gecesi Yapıldı

Özel bir otelde düzenlenen gecede bir araya gelen Malatyalılar, türkü söyleyip halay çekti. Gecede sunum yapan DJ Ercan, Van'da bulunan Malatyalılar olarak anlamlı ve güzel bir gece yaşadıklarını belirtti. Ercan, “Malatyalılar olarak Van'da kamu veya özel sektörde farklı alanlarda üslendiğimiz görevlerde, içinde yaşadığımız toplumun önemli bir yapı taşı olarak birlik ve beraberliğimizin pekişmesini, huzur ve güvenin artmasına, adaletin tesis edilmesine, ekonominin gelişmesine yaptığınız katkılar ile gurur duyuyoruz. Bu organizasyonu çeşitli vesileyle zaman zaman düzenlemeyi sürdüreceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin ve bir birimizi daha yakından tanıma bağlarımızı pekiştirmek, gurbette Malatya'yı yaşayarak dayanışmayı artırmaktır” diye konuştu.

Van’da ilk defa düzenlenen Malatyalılar gecesini artık geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Kadir Korkmaz ve Mehmet Aydın ise, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiler. Gece, plaket sunumu ve ikramlarla sona erdi. busabahmalatya.com 

İHA

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Kadir KorkmazVanVanda Malatyalılar Gecesi
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