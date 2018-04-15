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VAN’DA MALATYALILAR GECESİ

Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçelerinde 2000’e yakın yaşayan Malatyalılar bir araya gelerek gece düzenledi.

VAN’DA MALATYALILAR GECESİ

Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçelerinde 2000’e yakın yaşayan Malatyalılar bir araya gelerek gece düzenledi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:47
VAN’DA MALATYALILAR GECESİ

Van’da Düzenlenen Malatyalılar Gecesine Çok sayıda katılım gerçekleşti.

Düzenlenen Malatyalılar Gecesinin sunumunu yapan Dj Ercan şu ifadelere yer verdi;  Van'da bulunan Malatyalılar olarak anlamlı ve güzel buluşmayı yaşıyoruz. Bu özel akşamın oluşmasına verdiği destekleriyle katkı sunan herkese başarılı bir organizasyon ile Malatya dışından hemşerilerimizle bir arada bulunmanın hazzını bizlere yaşatan bu gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen Kadir Korkmaz ve Mehmet Aydın beylere çok teşekkür ediyoruz.Malatyalılar olarak Van'da kamu veya özel sektörde farklı alanlarda üslendiğimiz görevlerde içinde yaşadığımız toplumun önemli bir yapı taşı olarak birlik ve beraberliğimizin pekişmesini huzur ve güvenin artmasına adaletin tesis edilmesine ekonominin gelişmesine yaptığınız katkılar ile gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun çeşitli vesileyle zaman zaman düzenlemeyi sürdüreceğiz. Amacımız hemşerilerimizin ve bir birimizi daha yakından tanıma bağlarımızı pekiştirmek gurbette Malatya'yı yaşayarak dayanışmayı artırmaktır. Bu vesile ile Van'da Bulunan tüm Malatyalı Hemşerilerime Katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Van Malatyalılar gecesine iş yoğunluğu sebebiyle katılamayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır Düzenlenen Van Malatyalılar gecesine davetlerinden  dolayı çok teşekkür ettiğini belirterek ‘’Daha önceden tertiplenen programlar nedeniyle geceye katılamadım ancak orada bir araya gelen bütün hemşerilerime  bir sonraki programda aralarında olmak bizi onurlandıracaktır.’’Dedi

Malatyalılar gecesine Van 4. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Uygar Canpolat, Gülpınar İlçe Hakimi Burcu Kaya, Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Karayolları 11. Bölge Müdür  Yardımcısı Esat  Mahmut  Partal. Yüzüncü yıl üniversitesi Veterinerlik fakültesi Ana bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kozat,VEPSAŞ Grup Müdürü Sümeyye Bağatur, Van İli Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek.Reha Yapı Mühendislik Emre Turanlı, Dr. Ferman Koca , Fundest Güzellik Merkezi Sahibi Funda  Tetik, Lokman Hekim Van Hastanesi Genel Müdürü Hakan Süslü, Patromak Mobilya Sahibi Serkan Ateş, Halı Dünyası Sahibi Seyfi Polat,Tekzen Mağaza Müdürü Mehmet Aydın ve çok sayıda van ilinde yaşayan Malatyalılar katıldı.(Bülten)busabahmalatya.com

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