VALİLİK MAKAMINDA TOPLANTI YAPILDI

Malatya’nın doğal ürünleri ve yemek kültürü zenginliğine sahip çıkılarak tanıtımının yapılması amacıyla Vali Kaban başkanlığında Valilik Makamında toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Yeşilyurt, Pütürge ilçe belediye başkanları, Bilim Sanayi Teknoloji Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, TSO, Ticaret Borsası ve Malatya Lokantacılar Odası temsilcileri ile diğer yetkili ve uzmanların katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kaban, “Coğrafi İşaretin ekonomimize olma, ekonomik değer oluşturma anlamına geldiğini belirterek, ilimizin coğrafi işaret alabileceği ürünlerin zenginliğine değinerek, bu ürünlerin tescil edilmesi halinde hem ürünlerin hem ilimizin tanıtımına hem de ekonomiye katkı sunulacaktır” sözlerini kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE…

Geçtiğimiz günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Coğrafi İşaret Çalıştayı” düzenlenmiş Çalıştay sonrası Arapgirmor reyhanı ile Yeşilyurt dalbastı kirazına Coğrafi Tescil Belgesi verilmişti.

Battalgazi, Yeşilyurt, Arapgir, Pütürge ilçelerinin ürünlerinden (Kareli çarşaftan tiritli dolma köfteye, tarhana çorbasından dut pestiline, susuz kavundanBanazı karası üzümüne) oluşan 20’den fazla tescil edilecek ürünler için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Pütürge, Belediye Başkanlıkları, Malatya TSO, Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Lokantacılar Odası girişimde bulunacak. (Haber Merkezi) - busabahmalatya.com