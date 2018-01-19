VALİDEN BAŞARILI HAFIZLARA JEST

Malatya Valisi Ali Kaban, bu yıl Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı Kuran Kurslarında eğitim gören 23 işitme engelli kız öğrenci ile yine kursu başarı ile bitiren 10 hafıza Umre hediyesi verdi. Umre öncesi Sümer Camiinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali vekili Miktad Alan, il Müftüsü Ümit Çimen ve kurs öğrencileri katıldı.



Kuran tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Ümit Çimen, Umre’nin Hac vazifesi dışında Allah’ın evini ziyaret etmenin adı olduğunu belirterek, Umre ile ilgili bilgiler verdi. Malatya’da müftülüğe bağlı İşitme Engelliler Kurtan Kursunda eğitim alan kız öğrenciler ile yine bu yıl hafızlık belgesi alan başarılı hafızlara Vali Ali Kaban’ın Umre ödü verdiğini belirten Çimen, “Bugün bu mutluğu bize yaşatan Valimize, Diyanet ailesi adına, öğrenciler adına, müftülüğümüz adına sonsuz teşekkürler ediyoruz” dedi.

İlk kez kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan işitme engelli Kuran Kursu öğrencileri ise, kendilerine bu fırsatı veren Vali Kaban’a teşekkür etti.

