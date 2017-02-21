21 Şubat 2017 Salı

Vali Toprak, makamında ağırladı

Vali Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir’i makamında ağırladı.

21 Şubat 2017 Salı 11:31
Vali Toprak, makamında ağırladı

  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı iken İstanbul’da bir vakıf üniversitesine gitmeye karar veren Prof. Dr. Özdemir,  Vali Toprak’a veda ziyaretinde bulundu.

MALATYA’YA HİZMET ETMEKTEN MUTLUYUM
  1990 yılından bu yana İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çeşitli görevlerde bulunan ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başarılı çalışmalara imza atan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Özdemir, kendisini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ederek; kısa sürede de olsa kendisi ile birlikte görev yapmış olmaktan, Malatya’ya, Malatyalılara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ, BAŞARILAR DİLEDİ
  Vali Toprak da,  Prof. Dr. Özdemir’in Malatya’dan ayrılacak olmasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek şimdiye kadar tıp merkezinde yapmış olduğu hizmetleri takdir ettiğini ve İnönü Üniversitesi’ne özellikle de Turgut Özal Tıp Merkezi’ne olan büyük katkılarından dolayı çok teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Vali Toprak, Prof. Dr. Özdemir’e hediye takdim etti.

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