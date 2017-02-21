İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı iken İstanbul’da bir vakıf üniversitesine gitmeye karar veren Prof. Dr. Özdemir, Vali Toprak’a veda ziyaretinde bulundu.

MALATYA’YA HİZMET ETMEKTEN MUTLUYUM

1990 yılından bu yana İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çeşitli görevlerde bulunan ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başarılı çalışmalara imza atan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özdemir, kendisini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ederek; kısa sürede de olsa kendisi ile birlikte görev yapmış olmaktan, Malatya’ya, Malatyalılara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ, BAŞARILAR DİLEDİ

Vali Toprak da, Prof. Dr. Özdemir’in Malatya’dan ayrılacak olmasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek şimdiye kadar tıp merkezinde yapmış olduğu hizmetleri takdir ettiğini ve İnönü Üniversitesi’ne özellikle de Turgut Özal Tıp Merkezi’ne olan büyük katkılarından dolayı çok teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Vali Toprak, Prof. Dr. Özdemir’e hediye takdim etti.



HABER MERKEZİ