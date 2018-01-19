VALİ ONLARI UNUTMADI

2017-2018 Eğitimim yılının ilk yarısının sona ermesi ile öğrenciler karnelerini aldı. Vali Ali Kaban, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte, evde eğitim alan engelli öğrenci Hakan Gönültaş’ı ziyaret ederek karnesini verdi. Burada bir konuşma yapan Vali Kaban, bugün tüm öğrencilerin okullarında karnelerini aldığını ifade ederek, “Fakat bazı kardeşlerimiz, evlatlarımız da bu fırsatı bulamıyorlar, Hakan'da onlardan birisi. Evinde eğitim almak durumunda. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu imkanlar yoktu. Hakikaten sağlanan son dönemlerdeki bu fırsat çok büyük bir fırsattır. Bu anlamda öğretmenlerimizde büyük bir özveriyle gelip çocuklarımızın okula gelme imkanı olmayan çocuklarımızın eğitim almaları hususunda çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Evde eğitimi sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hakan evladımızda hakikaten çok başarılı bir kardeşimiz. Bu anlamda ilimizde gerçekten başarıyla geçtiğimiz yılda devletin burslu sınavlarını kazanmak gibi hakikaten büyük bir başarı göstermiş bir kardeşim. Bugün burada kendisi hem ziyaret ettik. Hem de karnesini ve taktir belgesi verdik” dedi.

Hakan’ın babası Hikmet Gönültaş ise “Oğlum iyi olsun, ayağa kalsın yürüsün. Büyüteyim, evlendireyim başka hürmetini göreyim başka bir şey istediğim yok. Allahtan başka ne isteyeyim. Varım yoğum bir tanem, nazlım bir dediğini iki etmeyiz. Allah herkese evlat nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda lösemi hastası da olan 6'ıncı sınıf öğrencisi Hakan Gönültaş, kendisini ziyarete gelen Vali Kaban’a teşekkür ederek, “Ben elimden geleni yaptım sadece elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım ve bursluluk sınavını kazandım. Aynı zamanda takdir kazandım. Bunda bana yardım eden hem öğretmenime, hem de sayın valimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.