Vali Kaban’dan, Tso Yeni Yönetimine Ziyaret

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve üyeleri tarafından karşılanan Vali Ali Kaban bir süre sohbet ettiler.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,“İlimizin en önemli makamında olan Sayın Valimizin bizi ziyaret etmesi çok şeref verdi. Yoğun iş temposu içerisinde zaman ayırarak yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz” dedi.

TİCARET ÇOK ÖNEMLİ

Ziyarette Vali Ali Kaban, “Bende seçimden sonraki ziyaretinize aslında daha erken icabet edecektim, iade-i ziyaret olarak ama yoğunluklar çok fazla tabi son dönemlerde iyice arttı. Bugüne nasipmiş. Ben tekrar başkanımızın şahsında bütün yeni seçilen odamızın, ticaretin temsilcilerine hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii ki şehirlerin birçok fonksiyonları var ama en önemlisi belki de ticaret kısmıdır, insanların geçim hususu en önde gelir. Bu anlamda Ticaret Sanayi Odalarımız büyük ehemmiyete haiz. İnşallah daha iyi bir Malatya için hep birlikte bir çaba, bir gayret içerisinde olacağız. Daha güzel günlere göstereceğimiz gayretle, koyacağımız tuğlalarla iyi günlere ulaşmayı sağlayacağız. Bunun için çabalayacağız. Ben tekrar hepinize hayırlı olsun diyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten)