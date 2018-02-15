Vali Kaban’dan sendikalara ziyaret

Vali Kaban Bölge Müdürü Mustafa Çalık ve bölge müdürlüğü yetkilileri ve personeli tarafından karşılandı.Bölge Müdürü Çalık’tan faaliyetleri, yatırımları ile devam eden ve yeni projeleri hakkında bilgi alan Vali Kaban, bölge müdürü nezdinde tüm demiryolu çalışanlarına başarılar diledikten sonra oradan ayrıldı.

Vali Kaban, son olarak Demiryol-İş Sendikası’na geçerek Sendika Başkanı Nurettin Öndeş’e ziyarette bulundu.Burada Vali Ali Kaban’ı Başkan Öndeş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Vali Kaban, Başkan Öndeş’den sendikal faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra başkan ve üyelerle bir süre sohbet etti.(Bülten)busabahmalatya.com