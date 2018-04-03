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Vali Kaban’dan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesine destek

Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Kendine ve Kentine saygı duy’ projesine destek vererek “Kent ortamının birçok boyutuyla, başarılı bir şekilde ortak yaşanılabilir bir hale getirilmesi gerekiyor”...

Vali Kaban’dan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesine destek

Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Kendine ve Kentine saygı duy’ projesine destek vererek “Kent ortamının birçok boyutuyla, başarılı bir şekilde ortak yaşanılabilir bir hale getirilmesi gerekiyor”...

03 Nisan 2018 Salı 13:15
Vali Kaban’dan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesine destek

Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Kendine ve Kentine saygı duy’ projesine destek vererek “Kent ortamının birçok boyutuyla, başarılı bir şekilde ortak yaşanılabilir bir hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattıkları ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesinin genel içeriğini anlatmak ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Proje hakkında Vali Kaban’a bilgiler veren Akın, yapılacak olan diğer çalışmalar için de destek istedi. Ziyaretten ve yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Kaban ise insanın kendisine bir saygısı varsa kentine de bir saygısının olması gerektiğini ifade ederek, “Çünkü bizler netice de bir kent ortamında yaşıyoruz. İşte bu kent ortamının birçok boyutuyla, başarılı bir şekilde ortak yaşanılabilir bir hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Proje kapsamında oluşturulan sözlerin her birinin kendine yüklü önemli bir anlamı olduğunu belirten Kaban, “Sözlerden birinin vurgulamak gerekirse yeşile olan özlemimizi dile getirmek istiyorum ve bu anlamda Yeşili Koru mesajını çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Kaban, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğini tebrik ederek, “Malatya ile temas halinde olan herkesi kentliliğin hassas noktalarına dikkat etmelerine davet ediyorum” diye konuştu.
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