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VALİ KABAN’DAN KALE’YE ANLAMLI ZİYARET

Vali Ali Kaban, Kale ilçesinde başta genel güvenlik, asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma, eğitim, sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

VALİ KABAN’DAN KALE’YE ANLAMLI ZİYARET

Vali Ali Kaban, Kale ilçesinde başta genel güvenlik, asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma, eğitim, sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 12:11
VALİ KABAN’DAN KALE’YE ANLAMLI ZİYARET

Kale’de Hacı Mecit Karaca Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi, çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya ilçe Kaymakamı Mehmet Güder, ilçe Belediye Başkanı Cemal Akdemir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği yetkilileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

MUHTARLAR ZİYARETTEN MEMNUN OLDU

Toplantıda mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonunda muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Vali Kaban, toplantı sonrası Kale Muhtarlar Derneği’ne ziyarette bulunarak Dernek Başkanı Mehmet Ceylan’la bir süre sohbet etti.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 08.02.2018 12:12
Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatyaZiyaretKALE İLÇESİVali Ali Kaban
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