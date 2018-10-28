Vali Kaban’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Kaban, mesajında, “Aziz Türk milletinin küllerinden doğuşunun ve tarih sahnesinde yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 95.yıldönümünü kutlamanın milletçe gururunu yaşamaktayız. Yedi düvele karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çevresinde kenetlenerek tarihin şahitlik ettiği en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan milletimiz, Türk’ün bileğinin bükülemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiş ve bu zaferini ‘Cumhuriyet’le taçlandırmıştır” diyerek özetle şunları kaydetti:

BU YÜK HEPİMİZİN OMUZLARINDA

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çeşitli zaman dilimlerinde karanlık odaklar tarafından içeriden ve dışarıdan çökertilmek istenmiş fakat buna rağmen aziz milletimizin ferasetiyle her defasında bu hain teşebbüslerin üstesinden gelmiştir. Bu, geçmişte böyleydi, bugün de böyledir ve gelecekte de böyle olacaktır. Lakin bilinmelidir ki şer mihraklarının bütün karanlık planları, Türk’ün çelik iradesi karşısında yerle bir olmaktan öteye gidemeyecektir.Aziz Atatürk’ün liderliğinde kanımız ve canımız pahasına kurmuş olduğumuz Cumhuriyet’in bütün unsurlarıyla ilelebet korunması hepimizin ortak yükümlülüğüdür. Bizlere miras bırakılan kutlu vatanın, yıkılmaz Cumhuriyet’in, şanlı albayrağın manevi yükü hepimizin omuzlarındadır.Bu millet, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edecek olanlarahak ettikleri karşılığı vermekten asla imtina etmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle yâd ediyor, saygıdeğer Malatya halkının ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” (Haber Merkezi)