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Vali Kaban’dan 81.Şube Şefliğine ziyaret

Vali Kaban’dan 81.Şube Şefliğine ziyaret

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 11:56
Vali Kaban’dan 81.Şube Şefliğine ziyaret

Vali Ali Kaban, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81. Şube Şefliğini ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi. Kaban, Karayolları 81. Şube Şefliğini ziyarete gelişinde, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, Şube Şefi Erkan Erkmen ve Yapım Başmühendisi Tamer Demir tarafından karşılandı.

Vali Kaban, karayolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Gülşen’den bilgiler alarak bir süre sohbet etti. Karayolu 81. Şube Şefliği personeline çalışmalarında başarılar dileyen Vali Kaban buradan ayrıldı.(Bülten)



 

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