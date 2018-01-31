VALİ KABAN’DAN 1. OSB’YE ZİYARET

Vali Ali Kaban, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Şefik Şengün’e taziye ziyaretinde de bulundu. Vali Kaban, Şengün’e başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. İl Müftüsü Ümit Çimen okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua etti.
Daha sonra Vali Kaban, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güvenlik Korucusu Yıldıray Çiftçi’nin ailesine ziyarette bulundu. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar’ın karşıladığı ziyarette Vali Kaban, Çiftçi’nin ailesine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. İl Müftüsü Ümit Çimen okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua etti.
Taziye ziyaretinde Vali Kaban’a İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen eşlik ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com