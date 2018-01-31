VALİ KABAN’DAN 1. OSB’YE ZİYARET

Vali Ali Kaban, işadamları Veysel Karaçay, Gökhan Gök, Basri Yaşar ve Fatih Ilıcak’a ziyaretlerde bulundu.Ziyaretlerde işadamları ile bir süre görüşen Vali Kaban, işadamlarından iştigal alanları hakkında bilgiler aldı.