Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120165
ALTIN
162.124
DOLAR
3.7541
STERLİN
5.3091
EURO
4.6720

VALİ KABAN’DAN 1. OSB’YE ZİYARET

Vali Ali Kaban, işadamları Veysel Karaçay, Gökhan Gök, Basri Yaşar ve Fatih Ilıcak’a ziyaretlerde bulundu.Ziyaretlerde işadamları ile bir süre görüşen Vali Kaban, işadamlarından iştigal alanları hakkında bilgiler aldı.

VALİ KABAN’DAN 1. OSB’YE ZİYARET

Vali Ali Kaban, işadamları Veysel Karaçay, Gökhan Gök, Basri Yaşar ve Fatih Ilıcak’a ziyaretlerde bulundu.Ziyaretlerde işadamları ile bir süre görüşen Vali Kaban, işadamlarından iştigal alanları hakkında bilgiler aldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:43
VALİ KABAN’DAN 1. OSB’YE ZİYARET

Vali Ali Kaban, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Şefik Şengün’e taziye ziyaretinde de bulundu. Vali Kaban, Şengün’e başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. İl Müftüsü Ümit Çimen okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua etti.

Daha sonra Vali Kaban,  tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güvenlik Korucusu Yıldıray Çiftçi’nin ailesine ziyarette bulundu. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar’ın karşıladığı ziyarette Vali Kaban, Çiftçi’nin ailesine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. İl Müftüsü Ümit Çimen okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua etti.

Taziye ziyaretinde Vali Kaban’a İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen eşlik ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Vali Ali KabanBattalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Şefik Şengün’OsbZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMEYECEĞİZ!”
“ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMEYECEĞİZ!”
21 MİLYONLUK YATIRIMDA SON
21 MİLYONLUK YATIRIMDA SON
ŞEHRİN GÖBEĞİNDE RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI
ŞEHRİN GÖBEĞİNDE RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim