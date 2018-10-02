Vali Kaban’a ziyaret

İl Müftüsü Ümit Çimen yaptığı konuşmada, “Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında ülkemizde ve ülkemizin dışında tüm gönül coğrafyamızda Camiler Haftası olarak ekimin ilk haftası kutlanmakta bu vesileyle makamınızdayız. Bu sene de Camiler Haftası her yıl olduğu gibi bir tema ile başlıyor. Bu seneki temamız ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler’ konusu. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek.Bugün burada İlahiyat Fakültesi dekanımız ilebirlikte Müftü Yardımcımızdan, İmam Hatibimizden, Kur'an Kursu Öğretmenimizden, Müezzinimizden Malatya’mızdaki diyanet ailesinin her bir sınıftan temsilcisi olmak üzere huzurlarınızdayız. Bununla birlikte Malatya’mızdaki kurumsal hizmetlerimize yakınlığınız sıcak ve samimi desteklerinizden dolayı Malatya Diyanet ailesi olarak teşekkürlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayız hem de hocamızla birlikte sempozyum davetinizi size arz etmek üzere buradayız” diye konuştu.

ULUSLARARASI ZEMPOZYUM

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise yaptığı konuşmada, “Ekim ayının ilk haftası Camiler Haftası’nın bir tekrarıdır. Ancak Malatya’mızdaki bu ‘Camiler Haftası’ bu yıl biraz daha taçlandırılarak icra edilecek. Uluslararası bir Cami Sempozyumu Valiliğimizin himayelerinde, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da katkılarıyla yapılacak. Bu arada biraz daha bu camiler konusu görüşülmüşken gönül coğrafyamızın daha bu etkinliğe şahit olmasını istedik. Nasip olursa pazartesi günü itibariyle Kudüs Müftümüz, Balkanlarda Batı Trakya Müftümüz, Bulgaristan Müftümüz ve Karadağ Müftümüz de başta olmak üzere dini liderlerimiz de birlikte Sayın Başkanımız ve beraberindeki üst yönetimi de ilimizde olacaklar ve İnönü Üniversitesi konferans salonunda inşallah bu Camiler Haftası ile ilgili Uluslararası bir sempozyum icra edilecek” sözlerini kaydetti.

CAMİ PROJELERİ

Vali Ali Kaban da yaptığı konuşmada, “Diyanet'imizin her yıl kutladığı bu haftanın şahsınızda gerek kıymetli Müftümüz gerekse de Dekanımız şahsında bütün Diyanet ailesine ve ilahiyat camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii burada hakikaten güzel çalışmalar yapılıyor. Bu da başta eski ama eskimez bir diyanetçi olarak Saygıdeğer Dekanımızın gösterdiği yakın ilgi, Sayın Müftümüzün gösterdikleri çaba çok etkili oluyor.Bu anlamda onun bir bereketidir ki bu sene camiler haftasının nihai taçlandırılmış programı ilimizde yapılacak inşallah.Diyanet İşleri Başkanımızda katılacaklar.Biraz önce ifade ettiğiniz gibi dünyanın değişik yerlerinden dini önderler katılacaklar.Bu Malatya’mız için bir kazanımdır.Malatya’mızınbu anlamdaki kazandığıivmeyi göstermesi açısından manidardır. Tabii ki bu sempozyumlar, gerek Camiler Haftası’ndaki sempozyumlar gerek sonrasında devam edecek olan ortak çalışmaların ürünü olan sempozyumlar Malatya'nın değerlerini ortaya çıkarmaya dönük olan çalışmalar ve çabalarıdır.Bu anlamda bütün bu adı geçen isimler Malatya'nın değeridir. Biz öncelikle kendi değerlerimizin farkına varacağız ki, vardıracağız ki şu yerkürede bir nokta olarak yerimiz belli olsun. Ben bu anlamda bu haftayı kutlarken,bir taraftan da yürütülmekte olan camiler ile ilgili çalışmalardaki çabaları takdir etmeden geri kalamıyorum. Özellikle de Üniversitemizde yapılmakta olan güzel bir cami projemiz var.Yeşilyurt'ta bir çalışmamız var,Battalgazi’de Kernek’teyapılacak olan güzel cami kompleksivar. Ben bu vesileyle o cami projelerine katkı veren herkese de buradan sevgiyle, saygıyla, hayırla anmayı bir borç addediyorum. Bunların hepsi Malatya’ya yakışan şeylerdir. Malatya bunların hepsi ile güzeldir. Hep ifade ediyoruz; 800 yıllık Taşhan’daki o kapı alınlığı,kitabe bize nasıl bu topraklar barış içinde birlikte yaşamayı 800 yıldır birumde halinde gösteriyor. Bizim bunu kendi değerlerimiz üzerinden de birebru çalışmasının nezaketinde ve nezafetinde hayata yaymamız üzerimize bir borçtur.İşte bu borcu sizler gerek İlahiyat Fakültesi camiası olarak Sayın Dekanımızın şahsında mümessilliğinde gerekse Diyanet camiası olarak Sayın Müftümüz mümessilliğinde ve önderliğinde gayet güzel yürütüyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (Bülten)