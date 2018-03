VALİ KABAN’A TEŞEKKÜR

Vali Ali Kaban, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla ilk ziyaretini Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Malatya Şubesine gerçekleştirdi.Vali Kaban, burada dernek başkanı Sıddık Selçuk ve dernek üyeleri ile sohbet ederek onların sıkıntı ve isteklerini dinledi.

Ziyarette Dernek Başkanı Selçuk şehit aileleri ve gazilere her zaman destek oldukları ve nazik ziyaretleri için Vali Kaban’a teşekkür etti.

İkinci ziyareti Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olan Vali Kaban, burada Vakıf Başkanı Muharrem Kıbrıs tarafından karşılandı.Başkan Kıbrıs, “Sayın Valimize bizlere göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı teşekkür ederim. Şehit annelerine, şehit eşlerine çeşitli programlar yaparak dertlerini dinlediğinden dolayı hanımefendiye de ayrıca teşekkür ederim. Sayın Valimizin ilimize gelişi yaklaşık 9 ay oldu,gerçekten şehit ve gazi aileleri için büyük girişimlerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimizle 2. Ordudan şehit annelerimizi Nevşehir’e kaplıcaya 2. etabı gönderdik. 2 etap yaptılar, böyle güzel günler yaşamayı Cenabı Allah bize nasip eylesin. Bizleri ziyaretlerinden dolayı Sayın Valimize sonsuz teşekkür eder saygılarımı sunarım” dedi.

Vali Kaban’da “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için projelerimiz devam edecek. Çanakkale gezisi için arkadaşlarımız çalışma yapıyor.Gerek şehit babalarımız, gerek şehit annelerimiz, gerek şehit eşleri için bir organizasyon yapıp Çanakkale’yi görmek tabi bir vatan evladı için şart orayı görmeden o duygusal havayı sezmeden çekilen acıları bilmek mümkün değil. İnşallah onu organize edecekler. Bir yıla yayıp, bir yıl içerisinde herkesi oraya götürmek gibi bir niyetimiz var. Hanımefendinin zaten annelerimiz için ayda bir düzenlediği, bir araya gelip mevlit okuyup şehitlerimizi anıp, birlikte dertleştikleri güzel bir başlangıç yapıldı. İnşallah devam ettirecekler. Maksat hatırlanmak, ifade ettiğiniz gibi. Özellikle acılar, hassasiyetler paylaşıldıkça azalıyor. Onu da sağlamak adına bunun bir lüzum olduğunu düşünüyorum. İnşallah güzel şeyler oluyor, olacak” sözlerini kaydetti.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesini ziyaret eden Vali Kaban, burada dernek başkanı Mustafa Gözükara ve dernek üyeleri ile birlikte sohbet ettiler.

Başkan Gözükara, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit babalarımız en değerli varlıkları evlatlarını, gazilerimiz en değerli uzuvlarını verdiler. Her şeyden önce Vatan, Bayrak bizim için önemlidir, kutsaldır. Bu değerlere her zaman için sahip çıkacağız. Gerekirse geri kalan bedenlerimizi de bu vatan için vermeye her zaman hazırız. Bu sıcak gündemde Afrin’de olan operasyonda görev alan Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Her gün takip ediyoruz. Buradan sevgi ve saygımızı iletiyoruz. Metin Paşama da başarılar diliyoruz. Ordumuzla gurur duyuyoruz her zaman gurur duymaya devam edeceğiz. Bizler birlik beraberlik içerisinde bu camiayı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz” diye konuştu.

Son olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesini ziyaret eden Vali Kaban, dernek başkanı H. Ziya Öztürk ve Dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Öztürk, “Vatanın bölünmemesi için, bayrağımızın inmemesi için, ezanımızın susmaması için birlik ve beraberlik içerisinde daima hazır ve nazırız. Türk milletini yıkamazlar, yıkmaya yeltenseler dahi bize engel olamazlar. Onun için biz Kıbrıs gazileri olarak toprağımız için, vatanımız için, milletimiz için hazır ve nazırız. Gelerek bizi onurlandırdığınız için arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)busabahmalatya.com