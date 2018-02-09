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VALİ KABAN, TKDK VE TÜİK’İ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Kaban, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünü ve Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünüziyaret etti.

VALİ KABAN, TKDK VE TÜİK’İ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Kaban, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünü ve Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünüziyaret etti.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 11:31
VALİ KABAN, TKDK VE TÜİK’İ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç ve koordinatörlük çalışanları tarafından karşılanan Vali Kaban’a koordinatör Tunç tarafından hizmet binası, personel durumu, yürütülen faaliyetler ve desteklemeler hakkında geniş bilgi verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Malatya ekonomisini canlandıracak önemli destekler sağladığını belirten Kaban, kurumun yatırımcılara destek sağlayan bir kuruluş olmasının yanında ildeki istihdamı arttırmaya yönelik önemli bir kaynak girdisi de oluşturduğunu söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nu ziyaretinden sonra Vali Kaban, Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Kaban’ı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürü Tahir Baysal ve daire personeli karşıladı.

Bölge Müdürlüğünün yapısı, görev alanı ve görevleri, Malatya ili ve bölge illeri ile ilgili bilgi alan Vali Kaban, Bölge Müdürü ve yetkililere çalışmalarında başarılar dileyerek Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.(Bülten)

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