VALİ KABAN, SON NOKTAYI KOYDU

Vali Ali Kaban minibüsçü ve servisçilerin yüreğine su serpti. Korkulu kabusları olan korsan taşımacılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Vali Kaban, korsanlarla ilgili konuyu Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’nin Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kendilerini ziyarete geldiğinde dile getirdi.

KORSANA MÜSAADE EDİLEMEZ

Korsanlara geçit vermenin mümkün olmadığını ifade eden Vali Kaban, “Bununla ilgili eğer ‘şu araçlar bunu yapıyor’ diye bize bildirilirse biz bunun üzerine gideriz demiştik. Normal denetimler sürüyor. Denetimlerde bir şey rast gelirse biz bunu tespit edebiliriz. Ama ‘alan razı, satan razı, taşıyanlar razı, taşınanlar razı’ olursa, ‘birlikte gidiyoruz’ dendiği zaman bu başka bir şey oluyor. Ama bunun süreklilik arz ettiği görülürse, buna geçit vermek mümkün değil. Bu resmen korsanlıktır. Bu fikri, sanat eserlerinde müsaade edilmiyorsa bu hususta da korsana müsaade edilemez. Bunun için sürekli mücadele edeceğiz. Güvenlik güçleri bunun için var. Bu hususta arkadaşlarımız da görevlerinden hiçbir zaman geri kalmazlar. Kalan olursa da biz de bunun gereğini yapacağız. Çünkü esnaf vergisini verecek, çalıştırdığı elemanının sosyal güvenliğini yapacak, kendisi bir çabanın içerisinde olacak, aradan da birisi korsanlık yapacak. Buna müsaade edilemez. Biz elimizden geleni sonuna kadar yaparız” şeklinde konuştubusabahmalatya.com