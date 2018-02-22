Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

VALİ KABAN, SON NOKTAYI KOYDU

Vali Ali Kaban, korsan taşımacılık yapan minibüs ve servis araçları için son sözü söyledi. Vali Kaban, “Esnaf vergisini verecek, çalıştırdığı elemanının sosyal güvenliğini yapacak, kendisi bir çabanın içerisinde olacak ama aradan da birisi korsanlık yapacak! Buna müsaade edilemez” dedi. 

VALİ KABAN, SON NOKTAYI KOYDU

Vali Ali Kaban, korsan taşımacılık yapan minibüs ve servis araçları için son sözü söyledi. Vali Kaban, “Esnaf vergisini verecek, çalıştırdığı elemanının sosyal güvenliğini yapacak, kendisi bir çabanın içerisinde olacak ama aradan da birisi korsanlık yapacak! Buna müsaade edilemez” dedi. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 12:17
VALİ KABAN, SON NOKTAYI KOYDU

Vali Ali Kaban minibüsçü ve servisçilerin yüreğine su serpti. Korkulu kabusları olan korsan taşımacılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Vali Kaban, korsanlarla ilgili konuyu Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’nin Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kendilerini ziyarete geldiğinde dile getirdi.

KORSANA MÜSAADE EDİLEMEZ

Korsanlara geçit vermenin mümkün olmadığını ifade eden Vali Kaban, “Bununla ilgili eğer ‘şu araçlar bunu yapıyor’ diye bize bildirilirse biz bunun üzerine gideriz demiştik. Normal denetimler sürüyor. Denetimlerde bir şey rast gelirse biz bunu tespit edebiliriz. Ama ‘alan razı, satan razı, taşıyanlar razı, taşınanlar razı’ olursa, ‘birlikte gidiyoruz’ dendiği zaman bu başka bir şey oluyor. Ama bunun süreklilik arz ettiği görülürse, buna geçit vermek mümkün değil. Bu resmen korsanlıktır. Bu fikri, sanat eserlerinde müsaade edilmiyorsa bu hususta da korsana müsaade edilemez. Bunun için sürekli mücadele edeceğiz. Güvenlik güçleri bunun için var. Bu hususta arkadaşlarımız da görevlerinden hiçbir zaman geri kalmazlar. Kalan olursa da biz de bunun gereğini yapacağız. Çünkü esnaf vergisini verecek, çalıştırdığı elemanının sosyal güvenliğini yapacak, kendisi bir çabanın içerisinde olacak, aradan da birisi korsanlık yapacak. Buna müsaade edilemez. Biz elimizden geleni sonuna kadar yaparız” şeklinde konuştubusabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Vali Ali KabanKorsan Taşımacılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR
2040’TA NÜFUSUN 100 MİLYONU GEÇMESİ BEKLENİYOR
HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
HÜSEYİN ONUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI
TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim