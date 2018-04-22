Vali Kaban, Sergi Açılışına Katıldı

Vali Ali Kaban, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte düzenlemiş olduğu Ahşap Oymacılığı Kursu’nda kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisinin açılışına katıldı.