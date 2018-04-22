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Vali Kaban, Sergi Açılışına Katıldı

Vali Ali Kaban, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte düzenlemiş olduğu Ahşap Oymacılığı Kursu’nda kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisinin açılışına katıldı.

Vali Kaban, Sergi Açılışına Katıldı

Vali Ali Kaban, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte düzenlemiş olduğu Ahşap Oymacılığı Kursu’nda kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisinin açılışına katıldı.

22 Nisan 2018 Pazar 15:22
Vali Kaban, Sergi Açılışına Katıldı

Kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisi açılışına Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Açılışın ardından Vali Ali Kaban sergiyi gezerek Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alan Şefi Hayrettin Ormancı’dan kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği eserler hakkında bilgiler aldı ve kursiyerleri tek tek tebrik etti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanAhşap OymacılığıHayrettin OrmancıAli Tatlı
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