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Vali Kaban şehit ve gazi derneklerini makamında kabul etti

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da bulunan gazi ve şehit aileleri derneklerinin başkan ve üyeleri Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Vali Kaban şehit ve gazi derneklerini makamında kabul etti

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da bulunan gazi ve şehit aileleri derneklerinin başkan ve üyeleri Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:21
Vali Kaban şehit ve gazi derneklerini makamında kabul etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür v. Rasim Bulut ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkan ve üyeleri, Vali Kaban’ı makamında ziyaret ettiler.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı H. Ziya Öztürk, Malatya’da faaliyet gösteren dernekler adına yaptığı konuşmasında, “Sayın Valim Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921 tarihinde gazilik unvanının verilişinin 97 yılında bizleri kabul ettiğiniz için, bizleri onurlandırdınız için bütün dernek arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, saygılarımızı sunuyoruz. Böyle bir günde bizler arkamızda dağ gibi sizleri gördükçe mutlu oluyoruz. Tekrar size teşekkür ediyoruz” dedi.

YAŞAYAN ŞEHİTLER

Vali Kaban da, “Siz dernek başkanlarımızın şahsında bütün gazilerimizin bu güzel gününü kutlarken sizin bilakis gelerek bizi mutlu etmeniz, şereflendirmeniz ayrı bir sevinç kaynağı. Bunu şunun için söylüyorum unutmayalım ki gerek gazi olmuş, gerek şehit olmuş bütün vatan müdafaası için çarpışan erler, yiğitler aslında şehit olmak için yola çıkarlar ama Allah bir kısmına şahadeti nasip eder onları yanına alır, bir kısmını geriye bırakır. Onlar da geriye kalan insanlara güzel bir örnek olarak vatan için, bayrak için, din için, devlet için, millet için nasıl harp edilirmiş, nasıl canından vazgeçilirmiş bunu yaşayarak göstersinler diye geriye bırakır. O anlamda sizler bize biraz önce bahsettiğim bu bütün değerleri hatırlatan aslında yaşayan şehitlersiniz. Aramızda yaşayan şehitler ve ölülerin arasında yaşayanlar. Birileri dirilerinin arasında yaşayanlar, birileri ölülerin arasında yaşayan ölmeyenler. Yani o manada sizler çok ayrı bir yere sahipsiniz. Bu manada ben çalıştığım her yerde sizlerle ilgili elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ettim. Çünkü sizlerin yeri çok ayrı. Ben size teşekkür ediyorum, hoş geldiniz” diyerek gazilerin günlerini kutladı.

TAHİR ÖZÇELİK

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