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VALİ KABAN ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Kaban, Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan Uzman Çavuş Orkun Deveci’ye, 1995 yılında Deveci Radar Baskınında şehit olan Hasan Bulut ile 1997 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Oğuz Gürbüz’ün Hekimhan ilçesinde ikamet eden ailelerine ziyarette bulundu.

VALİ KABAN ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Kaban, Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan Uzman Çavuş Orkun Deveci’ye, 1995 yılında Deveci Radar Baskınında şehit olan Hasan Bulut ile 1997 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Oğuz Gürbüz’ün Hekimhan ilçesinde ikamet eden ailelerine ziyarette bulundu.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:19
VALİ KABAN ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Hafta sonunu Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerimize ve şehit ailelerine yönelik ziyaretlere ayıran Vali Kaban’a 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kocaoğlu, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efandioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal eşlik ettiler.

Ziyarette askerimiz ve ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Vali Kaban, gösterdiği cesaret ve kahramanlık örneğinden ötürü teşekkürlerini iletti.Şehit ailelerimizi de ziyaret eden Vali Kaban, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarak Allah’tan rahmet diledi. Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Necmi Ünsal tarafından ise Kuran-ı Kerim okundu ve ardından tüm şehitlerimize dua edildi.Yaralı askerimiz ve şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Kaban’a teşekkürlerini ilettiler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Vali Ali KabanZeytin Dalı HarekatıUzman Çavuş Orkun DeveciOğuz GürbüzHekimhanMalatya
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